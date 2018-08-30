Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало на своем сайте кадры испытания новой противоракеты ПРС-1М.

Сегодня Минобороны сообщило об успешном испытании новой ракеты системы ПРО. Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

На видеоролике видно, как ракету вывозят на автомобиле КамАЗ на полигон, затем погружают в шахту. Затем с разных ракурсов показан ее запуск.

Как сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, модернизированная ПРС-1М идет на замену старой группировки противоракет системы А-135 ПРО Москвы.

"Новая противоракета будет обладать гораздо более расширенными возможностями по скорости перехвата, его точности и существенным образом укрепит безопасность Москвы от ударов баллистических ракет потенциального противника", — добавил Коротченко.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.