Опубликовано видео испытаний новой российской противоракеты

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры испытания новой российской противоракеты, не имеющей аналогов в мире.

Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Противоракета успешно поразила условную цель с заданной точностью.

Все характеристики ракеты — скорость, дальность полета и даже внешний вид — засекречены.

Система ПРО

Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Сейчас за оборону столицы отвечает система противоракетной обороны А-135. Ее разработка началась в 1971 году, а первые пуски прошли в 1979 году. А-135 состоит из радиолокационной станции "Дон-2Н" в подмосковном Софрино, командно-вычислительного пункта 5К80 в Пушкино и нескольких стрельбовых комплексов, оснащенных противоракетами ближнего перехвата 53Т6.

В 2014 году начались испытания противоракет новой системы А-235.