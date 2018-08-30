Опубликовано видео испытаний новой российской противоракеты

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры испытания новой российской противоракеты, не имеющей аналогов в мире.
Все характеристики ракеты — скорость, дальность полета и даже внешний вид — засекречены.
Система ПРО
Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
В 2014 году начались испытания противоракет новой системы А-235.