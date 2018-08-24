КУБИНКА (Московская область), 24 авг – РИА Новости. Минобороны РФ старается сделать танк "Армата" максимально удобным для экипажа: внутри, как и во всей современной технике, есть кондиционер, а броня обработана специальным составом, чтобы в дождь танкисты не поскользнулись.

Об этом рассказал журналистам на форуме "Армия-2018" заместитель главкома Сухопутных войск по вооружению генерал-лейтенант Виктор Лизвинский.

"Мы работаем над тем, чтобы экипаж мог не обращать внимания на какие-то ненужные трудности. Взять, например, такой интересный момент. Если вы обратили внимание, "Армата" на передней части покрыта определенным материалом. Он позволяет бойцам не скользить в дождь. А еще это элемент маскировки, теплоизоляции", — отметил генерал.

По его словам, он и его коллеги исповедуют олимпийский принцип: быстрее, выше, сильнее, точнее, дальше.

"Например, мы хотим, чтобы командир быстрее обнаружил цель. У него самого времени на принятие решения при современных боевых действиях очень мало. И мы делаем так, чтобы машина осуществляла селекцию целей. Помимо боевой машины информация ему доводится из различных источников: беспилотных летательных аппаратов, автоматизированных систем "Стрелец" и других. Командиру это облегчает работу", — пояснил Лизвинский.