Танк "Армата" проверят в условиях северного сияния

КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Танк Т-14 "Армата" испытают в различных климатических условиях, в том числе проверят работу электроники в условиях северного сияния, сообщил журналистам замглавкома Сухопутных войск по вооружению генерал-лейтенант Виктор Лизвинский.

"Вы знаете, мы будем пробовать его на различных климатических условиях. Надо будет его испытать не только в условиях среднерусской возвышенности. Это в обязательном порядке будет и север, Арктика, может быть, придется отправлять в горы, может в пустынно-песчанную местность",- сказал Лизвинский на полях военно-технического форума "Армия-2018".

"Мы знаем негативный опыт американцев по Abrams M1, когда в "Буре в пустыне" они угробили практически все двигатели. Поэтому надо пробовать все. На какой будет базе работать та или иная электронно-вычислительная машина, будет ли влиять на нее то же самое северное сияние", — добавил генерал-лейтенант.

По его словам, опытная войсковая эксплуатация танка начнется в 2020 году.