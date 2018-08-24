Источник рассказал о наделении Су-57 искусственным интеллектом

КУБИНКА, 24 авг — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, который приблизит его к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения, заявил РИА Новости источник в авиационной промышленности.

"Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения", — добавил собеседник агентства.

Источник также сообщил, что на Су-57 отработают перспективный бортовой комплекс обороны, включающий в себя новые частоты и режимы работы.

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что первый серийный Су-57 поступит в ВКС в 2019 году. В среду на полях форума "Армия-2018" был подписан контракт на поставку двух предсерийных новейших истребителей.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет самолета состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.