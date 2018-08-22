В России создадут летательный гиперзвуковой аппарат "Анчар-РВ"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Минобороны России и Московский институт теплотехники (МИТ) на полях форума "Армия-2018" подписали контракт на разработку гиперзвукового "летательного аппарата" большой дальности "Анчар-РВ", передал корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Детали и сроки создания "Анчара" не разглашаются. Известно лишь, что проект уже продвинулся от теоретической стадии до опытно-конструкторских работ. Также неясно, будет ли это самолет или ракета, хотя МИТ известен именно как разработчик новейших ракет, в том числе морской "Булавы".

К сегодняшнему дню в России уже созданы гиперзвуковые ракетные системы "Авангард" и "Кинжал".

"Авангард" — гиперзвуковой ракетный комплекс с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком, полет которого проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. В этом его принципиальное отличие от полета боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Максимальная скорость "Авангарда" превышает скорость звука более чем в 20 раз. Комплекс способен маневрировать и обходить зоны действия ПВО. Недавно началось серийное производство "Авангардов".

"Кинжал" — гиперзвуковой ракетный комплекс, поступивший в распоряжение ВКС в декабре 2017 года. Способен развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.