Россия разрабатывает новое поколение противолодочного оружия

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В России разрабатываются новые образцы противолодочного оружия разрабатываются, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Ведется разработка новых образцов противолодочного оружия, которые по своим характеристикам превосходят корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", — сказал он.

Противолодочная корректируемая авиационная бомба "Загон-2" предназначена для поражения подводных лодок, находящихся в надводном, перископном и подводном (до глубины 600 метров) положениях, и субмарин, лежащих на грунте в мелководных и глубоководных районах моря. Дальность обнаружения цели — до 450 метров.

Разработчикам удалось увеличить эффективность поражения "Загона-2Э" по сравнению с бомбой-предшественницей "Загон-1" почти в три раза. При этом втрое снизилась стоимость выполнения боевой задачи.