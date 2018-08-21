Рязанское училище ВДВ разработало комплект для выживания в Арктике

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище разработали комплект для выживания в условиях арктического холода, работающий от портативных аккумуляторов, не превышающих размером блок для зарядки мобильного телефона, сообщил РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела училища полковник Василий Елистратов.

"Портативный аккумулятор как резервный аккумулятор для сотового телефона емкостью 5000 миллиампер-часов, достаточно для того, чтобы три с половиной часа элемент нагревательный работал", — сказал он на форуме "Армия-2018".

Одна из особенностей разработанного комплекта, позволившая существенно сократить энергопотребление — он греет не все тело, а лишь самые необходимые участки.

"Мы определили те места, где целесообразно греть… определили, что нет необходимости греть полностью человека, область позвоночника, конечности, вполне достаточно, чтобы обеспечить энергоэффективность данных систем", — отметил Елистратов.

В случае если портативного аккумулятора под рукой не оказалось, низкое потребление энергии такого комплекта позволят "запитать" его не только от полноценной автомобильной аккумуляторной батареи, но и от тех, которые используются в снегоходах и квадроциклах. Поэтому, как считают разработчики, комплект выживания может в будущем использоваться не только военными, но и гражданскими.

Помимо системы обогрева училище представило на "Армии-2018" другие комплекты выживания, собранные из различных элементов, общий из которых — компактная сумка размерами примерно 40 сантиметров, в которой упакованы средства для ловли рыбы, разведения огня, а также универсальный тент, который можно использовать как гамак, палатку или даже лодку.

Проследят за аккумуляторами

Еще одна из разработок, представленных на "Армии-2018" училищем — система контроля состояния аккумуляторных батарей без снятия их с техники.

"Это очень востребовано в армии, так как большинство техники находится в стадии консервирования готовности к применению. В гражданском секторе это востребовано в сельском хозяйстве, когда техника применяется сезонно и ждет своей очереди", — пояснил полковник.

В качестве примера возможного применения такой системы он привел саму "Армию" или аналогичные крупные события. Концентрация пользователей сотовой связи слишком высока, штатные вышки могут не справиться. Поэтому некоторые операторы привозят свои дополнительные, которые работают порядка месяца, в то время как автомобили, на которых их доставили, простаивают. Для того чтобы по окончании работы все они успешно завелись, как раз и может применяться новая система.

Елистратов также рассказал о тренажере для десантников. Он использует принципы виртуальной реальности для определения эмоционального состояния курсанта во время прыжка, а также позволяет отработать нештатные ситуации.

Как рассказал начальник научно-исследовательского центра, в этом году на тренажере испытывали абитуриентов, решивших поступить в рязанское училище.

Радиолокация на ледовых переправах

Еще одна разработка училища, представленная на форуме — система "экспресс-анализа" толщины льда и его несущей способности на переправах.

"Система инженерной разведки ледовых переправ в условиях Арктики. Мы сейчас используем случайно открытые физические возможности ближней радиолокации для разведки ледовых переправ рек, морей. То есть не надо больше бурить лед, а достаточно нашу установку установить в передней части какого-то транспортного средства", — рассказал Елистратов

По его словам, можно поступить еще проще — поставить "сканер" на сани и провести их через реку, и он даст полную картину толщины и состояния льда. Это серьезно ускорит процесс — раньше требовалось бурить лед каждые десять метров.

Как пояснил начальник отдела, все представленные разработки находятся на стадии внедрения.