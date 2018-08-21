Новейший гранатомет "Балкан" прошел госиспытания

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новейший гранатомет "Балкан" прошел государственные испытания, началась его войсковая эксплуатация, сообщил журналистам гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Госиспытания завершены, получена литера О1, сейчас идет войсковая эксплуатация", — сказал Лепин.

Среди особенностей нового автоматического гранатомета "Балкан" — повышенная по сравнению со своим предшественником, гранатометом АГС-17, дальность стрельбы — 2,5 километра против 2,3. В "Балкане" используется новая конструктивная схема боеприпаса — с улетающей гильзой. Весит "Балкан" 32-33 килограмма — примерно столько же, сколько АГС-17.

Новый комплекс предназначен для уничтожения и подавления живой силы и поражения огневых средств, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности, в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот, а также поражения объектов военной техники (автомобили, пусковые установки, радиолокационные станции).

Стрельба ведется короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача выстрелов производится из коробки на 20 выстрелов, снаряженных в патронную ленту. Стрельба может вестись как настильной, так и навесной траекториями.