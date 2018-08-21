Россия построит гибрид вертолетоносца и десантного корабля

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) построит для ВМФ экспедиционный корабль, который совместит функции десантного корабля и вертолетоносца, сообщил РИА Новости президент ОСК Алексей Рахманов.

"Мы будем в рамках действующей ГПВ (государственной программы вооружений. — Прим. ред.) строить экспедиционный корабль, корабль, который будет сочетать в себе функции вертолетоносца, десантного корабля. В нем может также размещаться мобильный госпиталь. Это должен быть универсальный корабль", — сказал он на форуме "Армия-2018".

В свое время Россия планировала закупить вертолетоносцы у Франции. Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен французской DCNS/STX и "Рособоронэкспортом" в 2011 году.

Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. В начале августа 2015 года Москва и Париж приняли решение о прекращении действия договора на строительство и поставку "Мистралей". Эти вертолетоносцы купил Египет.

Нужна четкая концепция

По словам Рахманова, для начала работ по созданию авианосцев и ракетоносцев нужна четкая концепция этих новых кораблей.

"Мы всегда понимаем, что, пока наши геополитические интересы будут распространяться за границы нашего государства, десантные, экспедиционные корабли должны на нашем флоте быть. В этом смысле много ведется сейчас разговоров о вертолетоносце, авианосце, десантных кораблях. Я считаю, что такие корабли нужны", — сказал Рахманов.

Он отметил, что Минобороны и оборонно-промышленному комплексу необходимо принять правильное решение в отношении размера авианосца, сроках его строительства, авиакрыла, которое он будет нести.

В настоящее время в составе ВМФ есть только один авианосец, точнее, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.

Лучшие боевые корабли мира

На прошлой неделе журнал National Interest включил ракетные крейсеры проекта 144 "Орлан" в список самых мощных боевых надводных кораблей мира.

Сейчас в строю находится лишь "Петр Великий", флагман Северного флота. "Адмирал Нахимов" проходит процесс модернизации.

"Быстрые и мощные, корабли проекта "Орлан" сделаны для того, чтобы уничтожать американские атомные авианосцы, которые могут угрожать российским подлодкам и территории страны", — отметил обозреватель издания Кайл Мизоками.