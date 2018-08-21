Новое оружие России
Большой десантный корабль. архивное фото

Россия построит гибрид вертолетоносца и десантного корабля

© Пресс-служба МО РФ
Перейти в фотобанк
(обновлено: 18:07 21.08.2018)
017846

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) построит для ВМФ экспедиционный корабль, который совместит функции десантного корабля и вертолетоносца, сообщил РИА Новости президент ОСК Алексей Рахманов.

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
Перейти в фотобанк
NI включил российский крейсер в список лучших боевых кораблей мира
"Мы будем в рамках действующей ГПВ (государственной программы вооружений. — Прим. ред.) строить экспедиционный корабль, корабль, который будет сочетать в себе функции вертолетоносца, десантного корабля. В нем может также размещаться мобильный госпиталь. Это должен быть универсальный корабль", — сказал он на форуме "Армия-2018".

В свое время Россия планировала закупить вертолетоносцы у Франции. Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен французской DCNS/STX и "Рособоронэкспортом" в 2011 году.

Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. В начале августа 2015 года Москва и Париж приняли решение о прекращении действия договора на строительство и поставку "Мистралей". Эти вертолетоносцы купил Египет.

Нужна четкая концепция

По словам Рахманова, для начала работ по созданию авианосцев и ракетоносцев нужна четкая концепция этих новых кораблей.

Российский сторожевой корабль Адмирал флота Касатонов. Архивное фото
© Фото : Судостроительный завод "Северная верфь"
Второй фрегат "Адмирал Касатонов" передадут флоту в 2019 году

"Мы всегда понимаем, что, пока наши геополитические интересы будут распространяться за границы нашего государства, десантные, экспедиционные корабли должны на нашем флоте быть. В этом смысле много ведется сейчас разговоров о вертолетоносце, авианосце, десантных кораблях. Я считаю, что такие корабли нужны", — сказал Рахманов.

Он отметил, что Минобороны и оборонно-промышленному комплексу необходимо принять правильное решение в отношении размера авианосца, сроках его строительства, авиакрыла, которое он будет нести.

В настоящее время в составе ВМФ есть только один авианосец, точнее, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.

Лучшие боевые корабли мира

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
Перейти в фотобанк
Внуки линкоров. Самые грозные ракетные корабли стран мира
На прошлой неделе журнал National Interest включил ракетные крейсеры проекта 144 "Орлан" в список самых мощных боевых надводных кораблей мира.

Сейчас в строю находится лишь "Петр Великий", флагман Северного флота. "Адмирал Нахимов" проходит процесс модернизации.

"Быстрые и мощные, корабли проекта "Орлан" сделаны для того, чтобы уничтожать американские атомные авианосцы, которые могут угрожать российским подлодкам и территории страны", — отметил обозреватель издания Кайл Мизоками.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена