В России разработали первый в мире подводный беспилотник с автоматом

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. На форуме "Армия-2018" представлен первый в мире подводный беспилотник, интегрированный с автоматом, его испытания начнутся в ноябре-декабре, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

Основная задача беспилотника, разработанного совместно ЦНИИточмаш и самарским предприятием "Мако", заключается в охране портов, мостов, морских баз, а также кораблей, стоящих на рейде, от диверсантов.

"Беспилотник интегрирован с подводным автоматом. Носитель прошел ходовые испытания, ведутся работы по интеграции с вооружением, полноценные испытания начнутся ближе к зиме. Это оригинальная разработка, со стрелковым оружием точно еще не интегрированная никем. К тому же подводного стрелкового автоматического оружия почти ни у кого в мире нет", — сказали в "Ростехе".

По словам собеседника агентства, на форуме "Армия-2018" госкорпорация "рассчитывает пообщаться с потенциальными потребителями и, возможно, выйти на целесообразные тактико-технические требования".