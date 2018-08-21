На "Армии-2018" представили экзоскелет "солдата будущего"

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Центральный НИИ точного машиностроения (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал экзоскелет из углепластика, который облегчает передвижения бойцов с грузами до 50 килограммов и уже апробирован в реальных боевых действиях, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

Впервые данная разработка представлена на открывшемся во вторник военно-техническом форуме "Армия-2018".

"В демонстрационном центре "Ростеха" представлена экзоскелетная конструкция для экипировки "солдата будущего". Разработка уже прошла опытную апробацию в российской армии в условиях реальных боевых действий и подтвердила высокую эффективность", — сказано в релизе.

На каком именно театре боевых действий был "обкатан" экзоскелет, не уточняется.

"Изготовленный из легкого углепластика экзоскелет разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске грузов весом до 50 килограммов (рейдовые рюкзаки, специальное снаряжение, вооружение и боеприпасы) во время длительных маршей или при проведении штурмовых операций", — добавляется в сообщении.