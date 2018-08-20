МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал новый автомат АК-308 в калибре 7,62 миллиметра, опытный образец готовят к испытаниям, сообщается на сайте kalashnikov.media.
"Оружие выполнено на базе автомата АК-103 под патрон 7,62х51 миллиметр с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения", — говорится в сообщении.
Автомат использует боеприпасы калибра 7,62 миллиметра. Вместимость магазина 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином 4,3 килограмма. Общая длина 880-940 миллиметров. Длина ствола 415 миллиметров. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции. Возможна установка штык-ножа.
На вооружении Минобороны
"Изделия ОАО "Завод имени В. А. Дегтярева" имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, они рекомендованы для различных спецподразделений. Продукция АО "Концерн "Калашников" по критерию "простота — надежность" больше подходит для общевойсковых частей и подразделений", — пишет издание. Ранее в ведомстве заявляли, что выберут автомат для боевой экипировки "Ратник" по результатам испытаний моделей АК-12, АК-15 и АЕК-971.
Комплекс "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи, около десяти различных подсистем. Ожидается, что к 2020 году этими комплексами обеспечат всех военнослужащих Сухопутных войск.