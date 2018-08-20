МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал новый автомат АК-308 в калибре 7,62 миллиметра, опытный образец готовят к испытаниям, сообщается на сайте kalashnikov.media.

"Оружие выполнено на базе автомата АК-103 под патрон 7,62х51 миллиметр с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения", — говорится в сообщении.

Автомат использует боеприпасы калибра 7,62 миллиметра. Вместимость магазина 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином 4,3 килограмма. Общая длина 880-940 миллиметров. Длина ствола 415 миллиметров. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции. Возможна установка штык-ножа.

На вооружении Минобороны

В начале года Министерство обороны приняло на вооружение новые образцы стрелкового оружия — автоматы Калашникова АК-12, АК-15, а также АЕК-971 и АЕК-973 производства завода имени Дегтярева.

"Изделия ОАО "Завод имени В. А. Дегтярева" имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, они рекомендованы для различных спецподразделений. Продукция АО "Концерн "Калашников" по критерию "простота — надежность" больше подходит для общевойсковых частей и подразделений", — пишет издание. Ранее в ведомстве заявляли, что выберут автомат для боевой экипировки "Ратник" по результатам испытаний моделей АК-12, АК-15 и АЕК-971.

Комплекс "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи, около десяти различных подсистем. Ожидается, что к 2020 году этими комплексами обеспечат всех военнослужащих Сухопутных войск.