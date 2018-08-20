МОСКВА, 20 авг – РИАН Новости. Приемочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М" планируется провести до конца 2019 года, сообщил РИА Новости глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Кроме того, по его словам, до конца текущего года планируется провести летные испытания модернизированной ракеты для этого комплекса.

"Ее характеристики мы раскрывать не можем, отмечу лишь, что она будет превосходить свою предшественницу по нескольким параметрам", — рассказал Чемезов.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс типа "Панцирь" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.