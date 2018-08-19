ОАК назвала сроки подписания контракта на поставки Минобороны Су-57

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация до конца лета подпишет соглашение о поставке на вооружение российской армии истребителей пятого поколения Су-57. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал президент ОАК Юрий Слюсарь.

По его словам, подписание контракта должно состояться на форуме "Патриот".

"Всего у нас запланирована закупка порядка 12 машин", — заявил он.

Слюсарь подчеркнул, что для ОАК подписание контракта станет "знаковым событием". При этом стоимость самолетов будет выше, чем у истребителей четвертого поколения. Он объяснил это тем, что Су-57 значительно превосходят своих предшественников по целому ряду характеристик и оснащены более новым оборудованием. Слюсарь добавил, что российские истребители будут существенно дешевле западных аналогов.

Су-57 против F-35

В июле член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев заявил, что Су-57 будет стоить в два с половиной раза дешевле своих американских аналогов — F-35 и F-22.

По данным из открытых источников, цена одного истребителя F-22 составляет 146,2 миллиона долларов США за единицу, F-35 — от 83 до 108 миллионов долларов в зависимости от модификации.

"Вне всякого сомнения, истребитель пятого поколения конкурирует с американскими F-22 и F-35, при этом он значительно — в два с половиной раза — дешевле их при абсолютно схожих характеристиках, а по некоторым показателям, таким как маневренность, он даже превосходит американские аналоги", — заявил Гутенев.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальнем и ближнем бою. Помимо этого, он способен наносить удары по наземным и надводным целям с преодолением систем ПВО. Также истребитель можно применять для мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места постоянного базирования и для разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый прототип Су-57 поднялся в воздух в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре.