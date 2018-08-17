Новое оружие России

Выкатку нового бомбардировщика сняли на видео

(обновлено: 01:52 17.08.2018)
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Телеканал "Россия 24" показал видео выкатки модернизированного российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, состоявшейся на Казанском авиастроительном заводе, ролик опубликован на YouTube.

Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Эксперт оценил модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М

На записи самолет демонстрируется с различных ракурсов, крупным планом показаны шасси и хвостовая часть самолета. Также видно, как тягач выкатывает самолет из ангара.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для борьбы с наземными и морскими целями с больших, средних и малых высот. Во время модернизации на самолет установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, значительная часть которого унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Также увеличена и дальность полета — теперь на "одном баке" такая машина сможет преодолеть до шести тысяч километров.

До 2020 года, по словам главы комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева, планируется модернизировать до версии МЗМ 30 бомбардировщиков.

Командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что "возможности этой машины… далеко превосходят все аналогичные зарубежные машины", а предыдущую модель — Ту-22М3 — "почти в два раза".

Новый российский бомбардировщик с искусственным интеллектом
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПервый полет нового бомбардировщика состоится в сентябре.Выкатка для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. 16 августа 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Первый полет нового бомбардировщика состоится в сентябре.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДо 2020 года модернизируют 30 строевых самолетов. Воздушные машины начнут поступать на Казанский авиастроительный завод имени С. П. Горбунова со следующего года.Выкатка для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова
© РИА Новости / Максим Богодвид
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До 2020 года модернизируют 30 строевых самолетов. Воздушные машины начнут поступать на Казанский авиастроительный завод имени С. П. Горбунова со следующего года.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВоенно-космические силы получат модернизированные ракетоносцы в 2021 году.Выкатка для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Военно-космические силы получат модернизированные ракетоносцы в 2021 году.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа Ту-22М3М установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, с помощью которого можно управлять не только полетом, но и комплексами вооружений.Выкатка для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На Ту-22М3М установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, с помощью которого можно управлять не только полетом, но и комплексами вооружений.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкБомбардировщик оснастили новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.Зрители во время выкатки для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Бомбардировщик оснастили новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа самолете можно применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС.Сотрудники завода делают селфи на фоне самолета во время выкатки для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На самолете можно применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПрезентация модернизированного бомбардировщика.Выкатка для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Презентация модернизированного бомбардировщика.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкТу-22М3М — это второе дыхание сверхзвукового дальнего бомбардировщика-ракетоносца.Выкатка российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ту-22М3М — это второе дыхание сверхзвукового дальнего бомбардировщика-ракетоносца.
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