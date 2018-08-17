МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Телеканал "Россия 24" показал видео выкатки модернизированного российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, состоявшейся на Казанском авиастроительном заводе, ролик опубликован на YouTube.

На записи самолет демонстрируется с различных ракурсов, крупным планом показаны шасси и хвостовая часть самолета. Также видно, как тягач выкатывает самолет из ангара.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для борьбы с наземными и морскими целями с больших, средних и малых высот. Во время модернизации на самолет установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, значительная часть которого унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Также увеличена и дальность полета — теперь на "одном баке" такая машина сможет преодолеть до шести тысяч километров.

До 2020 года, по словам главы комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева, планируется модернизировать до версии МЗМ 30 бомбардировщиков.

Командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что "возможности этой машины… далеко превосходят все аналогичные зарубежные машины", а предыдущую модель — Ту-22М3 — "почти в два раза".