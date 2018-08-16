Новое оружие России
Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М. Архивное фото

В Казани представили новый российский бомбардировщик Ту-22М3М

© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Казани представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Сегодня прошла церемония его выкатки, то есть передачи на наземные и летные испытания.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Казанский авиастроительный завод посетили командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш, президент Татарстана Рустам Миниханов и гендиректор "Туполев" Александр Конюхов.

Как сообщил президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, ВКС получат Ту-22М3М в 2021 году.

Большой арсенал вооружения

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал, что при модернизации существенно расширился, в том числе арсенал вооружения Ту-22М3М.

По его словам, на бомбардировщик устанавливают новое бортовое радиоэлектронное оборудование, отвечающее за всю жизнедеятельность самолета. С помощью него можно будет управлять не только полетом, но и комплексами вооружений.

Бомбардировщик Ту-22М3 во время перелета с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункт постоянной дислокации
© Фото : аккаунт Минобороны РФ в Twitter
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"Прежде всего, это новая крылатая ракета Х-32, новый прицельно-навигационный комплекс СВП-24-22, а также новые комплексы обороны, которые позволяют действовать бомбардировщику в условиях сильного противодействия комплекса ПВО, ПРО и РЭП вероятного противника", — рассказал военный эксперт в эфире радио Sputnik.

Специалист отметил, что при этом Ту-22М3М получил некоторое улучшение своих летно-технических характеристик за счет цифровизации управления самолетом. Он добавил, что по сравнению с предыдущими версиями, арсенал вооружения бомбардировщика расширился.

"Какие еще будут добавлены комплексы авиационного вооружения — пока остается за кадром. Но есть предположения, что Ту-22М3М будет еще одним носителем гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал"", — резюмировал эксперт.

Бомбардировщик Ту-22М3

Дальний бомбардировщик Ту-22М3
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бомбардировщик Ту-22М3 сможет нести четыре гиперзвуковые ракеты "Кинжал"
Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Самолет приняли на вооружение в 1989 году. Этот ракетоносец — самый массовый бомбардировщик дальней авиации, всего было выпущено 268 машин. Ту-22М3 участвовали, в частности, в антитеррористической операции в Сирии.

Во время модернизации на Ту-22М3М установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, значительная часть которого унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Самолет также оснастили новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.

Первый полет нового бомбардировщика состоится до конца сентября.

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© МИА Россия Сегодня 2018
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