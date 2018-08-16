В Казани представили российский бомбардировщик Ту-22М3М

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Казани представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносей Ту-22М3М. Сегодня прошла церемония его выкатки, то есть передачи на наземные и летные испытания.
Как сообщил президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, ВКС получат Ту-22М3М в 2021 году.
Модернизация строевых самолетов
По словам Слюсаря, со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для глубокой модернизации.
До 2020 года модернизирует 30 таких самолетов до версии М3М, рассказал сенатор Виктор Бондарев. Он отметил, что Ту-22М3М — это второе дыхание сверхзвукового дальнего бомбардировщика-ракетоносца.
Бондарев добавил, что в новой версии будут обновлены радиоэлектронное оборудование, построенное на новой элементной базе, средства связи, установлена цифровая специализированная вычислительная подсистема СПВ-24-22.
"Можно будет применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС. Улучшатся эргономические показатели кабины пилота. Кроме того, будет расширена номенклатура средств поражения противника, которые можно нести на борту: самолёты адаптируются для возможности оснащения их современными высокоточными крылатыми ракетами Х-32 (класс воздух-поверхность), а также гиперзвуковыми ракетами", — уточнил он.
Бомбардировщик Ту-22М3
Во время модернизации на Ту-22М3М установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, значительная часть которого унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Самолет также оснастили новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.
Первый полет нового бомбардировщика состоится до конца сентября.