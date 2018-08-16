В Казани представили российский бомбардировщик Ту-22М3М

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Казани представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносей Ту-22М3М. Сегодня прошла церемония его выкатки, то есть передачи на наземные и летные испытания.

Казанский авиастроительный завод посетили командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш, президент Татарстана Рустам Миниханов и гендиректор "Туполев" Александр Конюхов.

Как сообщил президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, ВКС получат Ту-22М3М в 2021 году.

Модернизация строевых самолетов

По словам Слюсаря, со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для глубокой модернизации.

До 2020 года модернизирует 30 таких самолетов до версии М3М, рассказал сенатор Виктор Бондарев. Он отметил, что Ту-22М3М — это второе дыхание сверхзвукового дальнего бомбардировщика-ракетоносца.

"Ту-22М3 — замечательный многофункциональный, манёвренный самолёт, блестяще проявивший себя в Сирии. Но он эксплуатируется в текущей версии уже почти 30 лет. Вместе с тем он имеет огромный модернизационный потенциал, который глупо было бы не использовать", — сказал сенатор.

Бондарев добавил, что в новой версии будут обновлены радиоэлектронное оборудование, построенное на новой элементной базе, средства связи, установлена цифровая специализированная вычислительная подсистема СПВ-24-22.

"Можно будет применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС. Улучшатся эргономические показатели кабины пилота. Кроме того, будет расширена номенклатура средств поражения противника, которые можно нести на борту: самолёты адаптируются для возможности оснащения их современными высокоточными крылатыми ракетами Х-32 (класс воздух-поверхность), а также гиперзвуковыми ракетами", — уточнил он.

Бомбардировщик Ту-22М3

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Самолет приняли на вооружение в 1989 году. Этот ракетоносец — самый массовый бомбардировщик дальней авиации, всего было выпущено 268 машин. Ту-22М3 участвовали, в частности, в антитеррористической операции в Сирии.

Во время модернизации на Ту-22М3М установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, значительная часть которого унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Самолет также оснастили новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.

Первый полет нового бомбардировщика состоится до конца сентября.