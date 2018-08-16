Новое оружие России
Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М

В Казани представили российский бомбардировщик Ту-22М3М

© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Казани представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносей Ту-22М3М. Сегодня прошла церемония его выкатки, то есть передачи на наземные и летные испытания.

Бомбардировщик Ту-22М3 во время перелета с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункт постоянной дислокации
© Фото : аккаунт Минобороны РФ в Twitter
Истребитель авианосцев. Чем улучшенные Ту-22М3 могут угрожать флоту США
Казанский авиастроительный завод посетили командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш, президент Татарстана Рустам Миниханов и гендиректор "Туполев" Александр Конюхов.

Как сообщил президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, ВКС получат Ту-22М3М в 2021 году.

Модернизация строевых самолетов

По словам Слюсаря, со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для глубокой модернизации.

До 2020 года модернизирует 30 таких самолетов до версии М3М, рассказал сенатор Виктор Бондарев. Он отметил, что Ту-22М3М — это второе дыхание сверхзвукового дальнего бомбардировщика-ракетоносца.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бомбардировщик Ту-22М3 сможет нести четыре гиперзвуковые ракеты "Кинжал"
"Ту-22М3 — замечательный многофункциональный, манёвренный самолёт, блестяще проявивший себя в Сирии. Но он эксплуатируется в текущей версии уже почти 30 лет. Вместе с тем он имеет огромный модернизационный потенциал, который глупо было бы не использовать", — сказал сенатор.

Бондарев добавил, что в новой версии будут обновлены радиоэлектронное оборудование, построенное на новой элементной базе, средства связи, установлена цифровая специализированная вычислительная подсистема СПВ-24-22.

"Можно будет применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС. Улучшатся эргономические показатели кабины пилота. Кроме того, будет расширена номенклатура средств поражения противника, которые можно нести на борту: самолёты адаптируются для возможности оснащения их современными высокоточными крылатыми ракетами Х-32 (класс воздух-поверхность), а также гиперзвуковыми ракетами", — уточнил он.

Бомбардировщик Ту-22М3

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ готовится к взлету перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военный эксперт: самолет Ту-22М3М усилит "стратегический кулак" России
Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Самолет приняли на вооружение в 1989 году. Этот ракетоносец — самый массовый бомбардировщик дальней авиации, всего было выпущено 268 машин. Ту-22М3 участвовали, в частности, в антитеррористической операции в Сирии.

Во время модернизации на Ту-22М3М установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, значительная часть которого унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Самолет также оснастили новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.

Первый полет нового бомбардировщика состоится до конца сентября.

Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
zlydennemets
Летите, лебеди, летите! В добрый путь!
14:14
16.08.2018
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