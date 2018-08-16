КАЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Воздушно-космические силы получат модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М в 2021 году, сообщил президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.

По его словам, со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для глубокой модернизации.

Сегодня в Казани прошла церемония выкатки (передача на наземные и летные испытания) первого модернизированного Ту-22М3М. Казанский авиастроительный завод посетили командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш, президент Татарстана Рустам Миниханов и гендиректор "Туполев" Александр Конюхов.

Бомбардировщик Ту-22М3

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Самолет приняли на вооружение в 1989 году. Этот ракетоносец — самый массовый бомбардировщик дальней авиации, всего было выпущено 268 машин. Ту-22М3 участвовали в антитеррористической операции в Сирии.

Во время модернизации на Ту-22М3М установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, значительная часть которого унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Самолет также оснастили новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.

Первый полет нового бомбардировщика состоится до конца сентября.