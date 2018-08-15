ОАК и Минобороны намерены подписать новый контракт на поставку Су-30СМ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует производить по 12-14 истребителей Су-30СМ в год, новый контракт на поставку этих машин Воздушно-космическим силам будет подписан в этом году, сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.
Он не уточнил количество, которое предусмотрено в госпрограмме вооружений до 2027 года. Кроме того, по словам президента ОАК, меняются планы по военно-техническому сотрудничеству. "Семейство Су-30 имеет хорошие перспективы, самолеты проданы в большое количество стран и, надеемся, будут продаваться еще", — отметил Слюсарь.
В апреле сообщалось, что до конца 2018 года запланирована поставка еще десяти самолетов Су-30СМ. По словам директора Иркутского авиазавода Александра Вепрева, на этом самолете сегодня проводятся опытно-конструкторские работы по импортозамещению и расширению боевых возможностей с применением новых средств поражения.
Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.