ОАК и Минобороны намерены подписать новый контракт на поставку Су-30СМ

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является последней модификацией базового Су-30. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует производить по 12-14 истребителей Су-30СМ в год, новый контракт на поставку этих машин Воздушно-космическим силам будет подписан в этом году, сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

"В этом году планируем подписать новый контракт, который обеспечит загрузку ИАЗа в ближайшие годы на уровне 12–14 машин в год. По мере освоения МС-21 завод будет становиться гражданским, но сейчас на Су-30 есть спрос и мы заинтересованы в его производстве, в том числе с точки зрения экономики предприятия", — сказал Слюсарь в интервью газете "Ведомости", опубликованном накануне.

Он не уточнил количество, которое предусмотрено в госпрограмме вооружений до 2027 года. Кроме того, по словам президента ОАК, меняются планы по военно-техническому сотрудничеству. "Семейство Су-30 имеет хорошие перспективы, самолеты проданы в большое количество стран и, надеемся, будут продаваться еще", — отметил Слюсарь.

В апреле сообщалось, что до конца 2018 года запланирована поставка еще десяти самолетов Су-30СМ. По словам директора Иркутского авиазавода Александра Вепрева, на этом самолете сегодня проводятся опытно-конструкторские работы по импортозамещению и расширению боевых возможностей с применением новых средств поражения.

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.