В ОАК сравнили стоимость истребителя Су-57 и американского F-35

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 гораздо дешевле своего американского аналога F-35.Ведомости".
Глава компании не назвал стоимость машины, но отметил, что Су-57 нельзя сравнивать с самолетами предыдущего поколения, так как он имеет "другой состав систем с совершенно иными функциональными возможностями".
"Если он эффективнее, то он и стоит дороже", — добавил глава корпорации.
Первый прототип Су-57 поднялся в воздух 29 января 2010 года.