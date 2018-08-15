В ОАК сравнили стоимость истребителя Су-57 и американского F-35

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 гораздо дешевле своего американского аналога F-35.

"Всего три страны, включая нас, обладают истребителем пятого поколения, по Китаю нет точной информации, но наш Су-57 сильно дешевле американского F-35", — заявил Слюсарь в интервью газете " Ведомости ".

Глава компании не назвал стоимость машины, но отметил, что Су-57 нельзя сравнивать с самолетами предыдущего поколения, так как он имеет "другой состав систем с совершенно иными функциональными возможностями".

"Если он эффективнее, то он и стоит дороже", — добавил глава корпорации.

Первый прототип Су-57 поднялся в воздух 29 января 2010 года.