Истребители МиГ-35 поступят в ВКС раньше графика

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что истребители МиГ-35 поставят в воздушно-космические силы раньше графика.

"По МиГ-35 мы, кстати, впервые опробуем с Минобороны модель так называемых опережающих поставок. Это позволит нам сохранить ритмичность и снизить затраты на производство самолетов, а Минобороны – получить новые машины несколько раньше, чем предполагает график гособоронзаказа", — сказал Слюсарь в интервью газете " Ведомости ".

Он также рассказал, что на начальной стадии планируется поставить Минобороны шесть истребителей МиГ-35. Первые ведомство получит уже в этом году.

Слюсарь отметил, что МиГ-35 "сильно дешевле", чем американский истребитель пятого поколения F-35. Он не назвал стоимость машины, но сказал, что Су-57 нельзя сравнивать с самолетами предыдущего поколения, так как он имеет "другой состав систем с совершенно иными функциональными возможностями".

"Если он эффективнее, то он и стоит дороже", — добавил глава корпорации.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Как сообщил Слюсарь, контракт на поставку ВКС России истребителей МиГ-35 может быть подписан в этом году.