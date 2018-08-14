Новейший "Силок" подавил атаку дронов в ходе учений под Оренбургом

САМАРА, 14 авг — РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 2-й общевойсковой армии в ходе совместных учений отразили атаку около 10 самодельных дронов на командный пункт в Оренбургской области, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Впервые в учении был применен новейший комплекс "Силок", который в июне поступил на вооружение общевойсковой армии. Специалисты РЭБ успешно смогли подавить беспилотники противника на удалении более четырех километров, для чего использовались различные диапазоны рабочих частот", — говорится в сообщении.

После этого, по данным пресс-службы, расчеты многофункциональных комплексов "Леер-3" и "Борисоглебск-2" нанесли радиоэлектронный удар по системам управления условного противника.

Отмечается, что учение проходило на Тоцком полигоне в рамках лагерного сбора войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа, которое по указанию командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина проводится с использованием сирийского опыта.