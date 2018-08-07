Модернизированный вертолет Ми-26Т2В поднимется в воздух этим летом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг — РИА Новости. Первый полет модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В запланирован на этот август, сообщил журналистам во вторник главный инженер авиационного завода "Роствертол" (входит в "Вертолеты России") Игорь Сычев.

"Наземные испытания по программе первого вылета выполнены, первый полет запланирован на этот месяц", — сказал Сычев.

По его словам, вертолет находится в цехе покраски, готовятся документы на первый вылет, следом предстоит оформить сертификат летной годности опытного образца и перебазировать его в подмосковную Кубинку на форум "Армия-2018".

От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), который значительно упрощает пилотирование вертолета. Кроме того, он позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродромы.

В дополнение к этому, на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на летный экипаж.

Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск", не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам с инфракрасными головками самонаведения.