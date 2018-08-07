Госиспытания модернизированного Ми-26Т2В планируют завершить в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг — РИА Новости. Государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В планируется завершить в 2019 году, после чего машина выйдет в серию, сообщил журналистам главный инженер авиационного завода "Роствертол" (входит в "Вертолеты России") Игорь Сычев.

"Государственные испытания планируется завершить в 2019 году и, начиная с 2019 года, запустить его в серийное производство", — сказал Сычев.

В проекте создания вертолета Ми-26Т2В заложена возможность модернизации строевых Ми-26 до уровня Т2В, но это будет зависеть от требований заказчика.

На модернизированном вертолете установлены энергопоглощающие кресла, которые сейчас устанавливаются на Ми-38 и Ми-28. "Отличаются они конструкцией, но по функциональному назначению и воспринимаемым нагрузкам абсолютно аналогичны", — пояснил главный инженер.

От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), который значительно упрощает пилотирование вертолета. Кроме того, он позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродромы.

В дополнение к этому, на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на летный экипаж.

Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск", не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам с инфракрасными головками самонаведения.