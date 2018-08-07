Названы сроки первого полета модернизированного Ту-22М3М

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Первый полёт модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М запланирован на конец третьего квартала 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Туполев".

Ранее в "Туполеве" заявили РИА Новости, что выкатка Ту-22М3М состоится 16 августа на Казанском авиастроительном заводе.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолётов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.