National Interest рассказал о "секретном оружии" "Арматы"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Секретным оружием танка Т-14 на базе "Арматы" является комплекс активной защиты (КАЗ) "Афганит", пишет журнал National Interest.
Отмечается, что "Афганит" подразумевает размещение двух активных фазированных антенных решеток по бокам от пушки, каждая из которых будет обладать пеленгом немногим более 90 градусов. Эти радары будут работать как в активном, так и пассивном режимах. Так, в пассивном режиме они смогут засекать радиолокационные станции обнаружения наземных целей и, возможно, перехватывать сигналы, посылаемые радиоуправляемым противотанковым ракетам.
Журнал добавляет, что в комплекс "Афганит" входит размещение на задней стороне танковой башни пусковых установок, выстреливающих специальными средствами для создания дымовых завес и рассеивания материалов, обеспечивающих радиолокационное отражение или тепловое излучение.
Также в новейшем КАЗ предусмотрена установка, пускающая ударные ядра со скоростью порядка 1,7 километра в секунду для перехвата противотанковых снарядов на случай, если более "мягкие" средства защиты не окажутся эффективными.
Новейший российский танк
В Минобороны главными боевыми характеристиками "Арматы" называют высокую степень пассивной и активной броневой защиты, по уровню которой танк превосходит любые другие виды бронетехники, высокую подвижность и проходимость, а также огневую мощь.
Рабочие места членов экипажа "Арматы" оснащены видеосмотровыми устройствами с сенсорным управлением. Заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения снижена за счет использования стелс-технологий.
Впервые "Армату" представили в 2015 году на параде Победы 9 мая в Москве, в этом году она будет открыта для публичной демонстрации в ходе форума "Армия-2018".