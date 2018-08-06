Новое оружие России
Танк Т-14 Армата. Архивное фото

National Interest рассказал о "секретном оружии" "Арматы"

© РИА Новости / Евгений Биятов
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(обновлено: 08:09 06.08.2018)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Секретным оружием танка Т-14 на базе "Арматы" является комплекс активной защиты (КАЗ) "Афганит", пишет журнал National Interest.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Как сообщает издание, активная защита новейшего российского танка дополнена "инновациями и не виданными ранее системами". Разработчики "Афганита" хотели совместить в одном КАЗ преимущества сразу двух комплексов защиты от противотанкового вооружения: "Дрозд" и системы оптико-электронного подавления "Штора".

Отмечается, что "Афганит" подразумевает размещение двух активных фазированных антенных решеток по бокам от пушки, каждая из которых будет обладать пеленгом немногим более 90 градусов. Эти радары будут работать как в активном, так и пассивном режимах. Так, в пассивном режиме они смогут засекать радиолокационные станции обнаружения наземных целей и, возможно, перехватывать сигналы, посылаемые радиоуправляемым противотанковым ракетам.

Танк Т-14 Армата. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кроме того, в новом КАЗ будет набор оптических датчиков для отслеживания запуска противотанковых ракет. Для этих же целей в систему защиты добавят и используемые с 80-х годов лазерные приемники.

Журнал добавляет, что в комплекс "Афганит" входит размещение на задней стороне танковой башни пусковых установок, выстреливающих специальными средствами для создания дымовых завес и рассеивания материалов, обеспечивающих радиолокационное отражение или тепловое излучение.

Также в новейшем КАЗ предусмотрена установка, пускающая ударные ядра со скоростью порядка 1,7 километра в секунду для перехвата противотанковых снарядов на случай, если более "мягкие" средства защиты не окажутся эффективными.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра

Новейший российский танк

В Минобороны главными боевыми характеристиками "Арматы" называют высокую степень пассивной и активной броневой защиты, по уровню которой танк превосходит любые другие виды бронетехники, высокую подвижность и проходимость, а также огневую мощь.

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В "Армате" применена инновационная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа в бронированной капсуле, боекомплекта и топлива, а также с вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя. Танк вооружен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с цифровой системой управления огнем.

Рабочие места членов экипажа "Арматы" оснащены видеосмотровыми устройствами с сенсорным управлением. Заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения снижена за счет использования стелс-технологий.

Впервые "Армату" представили в 2015 году на параде Победы 9 мая в Москве, в этом году она будет открыта для публичной демонстрации в ходе форума "Армия-2018".

НЕ БРАТЬ!!! Танк Т-14 «Армата»
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Танк Т-14 "Армата"
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