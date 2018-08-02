ВДВ получат опытный образец комплекса "Птицелов" в 2020 году

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Воздушно-десантные войска России получат опытный образец первого десантируемого комплекса противовоздушной обороны "Птицелов" в 2020 году, заявил журналистам командующий ВДВ, генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Опытный образец "Птицелова" планируем получить в 2020 году, технический облик этого комплекса уже сформирован", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Сердюков пояснил, что этот комплекс ПВО будет создан на базе боевой машины десанта БМД-4М, которая станет базовой платформой для новой боевой техники Воздушно-десантных войск, в том числе на этом шасси планируется создать комплекс радиоэлектронной борьбы.

В рамках новой госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы ВДВ получат ряд новых боевых систем, в том числе первый десантируемый комплекс ПВО "Птицелов". Ранее Сердюков заявлял, что поступление этого ЗРК на вооружение запланировано в 2022 году.

Этот комплекс смогут использовать не только ВДВ, но и все остальные виды и рода войск. "Птицелов" планируется создать на базе боевой машины десанта БМД-4М. Это позволит транспортировать ЗРК существующими военно-транспортными самолетами и при необходимости десантировать его парашютным способом.