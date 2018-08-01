МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Танки западного производства во многих рейтингах, составленных зарубежными специалистами, оказываются выше российских из-за некорректных методов сравнения, пишет военный эксперт Алексей Леонков в еженедельнике "Звезда".

По его словам, чтобы подчеркнуть достоинства американского "Абрамса", немецкого "Леопарда", французского "Леклерка" и израильского "Меркава", западные военные эксперты сопоставляли с этими танками российские боевые машины Т-72, Т-80 и Т-90 ранних выпусков, не принимая в расчет их модернизацию.

"Результат, как говорится, был известен заранее: танки блока НАТО и Израиля признавались лучшими и условные призовые места распределялись между ними", — отметил Леонков.

При этом реальные результаты боевого применения танков в конфликтах на Ближнем Востоке свидетельствуют, что российская техника показала себя значительно лучше тех же "Абрамсов", говорится в статье.

Новейший же российский танк Т-14 "Армата" "сразил наповал" зарубежных специалистов, указывает Леонков. Несмотря на попытки найти на Западе альтернативу этой боевой машине, в конечном итоге они были вынуждены "сдаться" и признать революционность "Арматы", пишет автор.