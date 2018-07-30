Для российской армии построят корабли на воздушной подушке

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Нескольких десятков кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена" может быть построено для нужд ВМФ России в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Хабаровский судостроительный завод всегда специализировался на алюминиевых корпусах. Я думаю, что сейчас ситуация на заводе пойдет на поправку. В госпрограмме вооружений заложено строительство кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена": первые побольше, вторые поменьше. Заказы на них будут там размещаться", — сказал вице-премьер.

По его словам, речь идет о заказе "до десятков" кораблей на воздушной подушке.

Благодаря конструктивным особенностям корабли на воздушной подушке могут передвигаться по земле, обходя рвы, траншеи и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для данных кораблей доступно для высадки десанта до 70% общей длины береговой линии морей и океанов мира.

Малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" являются самыми большими кораблями на воздушной подушке в мире. "Зубр" способен перевозить три основных танка весом до 150 тонн или 10 бронетранспортеров и 140 человек десанта.

Десантные катера на воздушной подушке проекта 12061 "Мурена" предназначены для высадки десанта на необорудованное побережье. Катер имеет водоизмещение 150 тонн, его длина составляет 31,3 метра, ширина — 14,6 метра. "Мурена" способна развивать скорость 55 узлов (102 километра в час) и перевозить один танк, две боевые машины пехоты или 130 человек десанта. На вооружении корабля стоят две 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-306, два гранатомета АГС-17 "Пламя", а также переносное устройство для постановки до 24 мин.