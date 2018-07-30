Вице-премьер Борисов посетовал на дороговизну танков "Армата"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вооруженные силы РФ не стремятся массово закупать танки "Армата" из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Ну и зачем наводнять "Арматами" все Вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит. Такая же ситуация с "Бумерангами", — пояснил Борисов.

"У нас особой нужды в этом (массовых закупках новой техники — ред.) нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим", — рассказал вице-премьер.

Вместо этого меньшие средства идут на модернизацию старой техники, позволяя экономить бюджетные средства.

"Нам и удается, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи", — рассказал Борисов.