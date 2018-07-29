В состав Черноморского флота до конца года войдут шесть новых кораблей

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Шесть новых кораблей войдут в состав Черноморского флота (ЧФ) РФ до конца текущего года, сказал журналистам командующий ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев.

"До конца года мы примем еще шесть кораблей различных типов", — сказал Моисеев.

Он отметил, что три корабля уже вошли в этом году в состав флота, часть из них, например, фрегат "Адмирал Макаров", в этот день принимают участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Командующий упомянул, что в состав Черноморского флота войдут новые малые ракетные корабли, катера и другая техника.