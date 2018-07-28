Фрегат "Адмирал Горшков" вошел в состав ВМФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" прошла на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

"Несите этот флаг с достоинством и честью", — сказал, обращаясь к командующему фрегатом замглавы ВМФ РФ Виктор Бурсук на торжественной церемонии.

Праздничное мероприятие прошло накануне проведения главного военно-морского парада. Фрегат "Адмирал Горшков" 29 июля примет участие в параде. Корабль прибыл в Финский залив, успешно совершив межфлотский переход из Североморска в составе отряда кораблей Северного флота, в который также вошли ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомный подводный крейсер "Орел", большой противолодочный корабль "Североморск".

Фрегат "Адмирал Горшков" является головным кораблем проекта 22350. Он способен выполнять широкий круг задач в дальней морской зоне. Многие технические решения и отечественные технологии кораблестроения при строительстве фрегата "Адмирал Горшков" реализованы впервые. Корабль станет базовым для дальнейшего развития фрегатов этого проекта.