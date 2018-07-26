В России завершились госиспытания новейшей парашютной системы "Бахча"

КИРЖАЧ (Владимирская область), 26 июл — РИА Новости. Государственные совместные испытания парашютных бесплатформенных систем "Бахча-У-ПДС" для десантирования бронетехники успешно завершены, заявил журналистам в четверг гендиректор холдинга "Технодинамика", производителя этих систем, Игорь Насенков.

Двенадцатого июля под Рязанью состоялось массовое десантирование военной техники и личного состава на совместных учениях ВДВ и военно-транспортной авиации. В рамках тренировок на "Бахче" впервые десантировался бронетранспортера БТР-МДМ с экипажем внутри машины.

"Десантирование новейшего БТР-МДМ с экипажем было успешно произведено с двухкилометровой высоты. Средства десантирования разработки "Технодинамики" в очередной раз подтвердили свою надежность. Для ускорения старта серийных поставок "Технодинамика" завершила подготовку производства и проводит квалификационные испытания на установочной партии", — сказал Насенков.

По его словам, существующий госконтракт предусматривает поставку 31 комплектов "Бахчи" до конца года.

Данная парашютная система предназначена для десантирования боевых машин типа БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем из самолетов Ил-76 и их модификаций. Особенностью "Бахчи" является то, что она является бесплатформенной, то есть сами десантируемые машины могут доставлять их к месту погрузки в самолет без дополнительного транспорта.

При этом парашюты монтируются на БМД-4М и БТР-МДМ "по-походному": в таком положении машины могут совершать марш-бросок, в том числе с преодолением водных преград на плаву.

Минимальная высота десантирования техники снизилась до 400 метров. После приземления парашюты отсоединяются автоматически, исключая вероятность протаскивания военной техники ветром. С учетом этого время от выброски до приземления техники с минимальной высоты составляет не более 40 секунд.