МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Эскадренный миноносец "Лидер" проекта 23560 станет "самым мощно вооруженным военным кораблем в мире" и сможет составить достойную конкуренцию своим зарубежным соперникам, пишет американский военно-исторический журнал Military Watch.
"Новый эсминец с управляемыми ракетами является ключом к успеху масштабной программы по модернизации авианосцев и суперавианосцев в особенности", — говорится в материале.
Как пишет издание, передовые характеристики "Лидера" намного превосходят параметры почти всех существующих военных кораблей.
"Эсминцы будут нести около 200 вертикальных пусковых установок с использованием систем "холодного пуска" (сброс ракеты с запуском двигателей после отделения. – Прим. ред.) для развертывания различных ракет, включая противокорабельные, подводные и противовоздушные платформы", — пишет Military Watch.
Как отмечает автор статьи, корабли проекта 23560 в перспективе могут оснастить крылатыми ракетами "Калибр", гиперзвуковыми ракетами большой дальности, такими как "Циркон", а также модифицированной версией авиационно-ракетного комплекса "Кинжал". Все это делает эсминцы "весьма перспективной" разработкой, считает автор статьи.
Вслед за возрождением космических, воздушных и наземных боевых возможностей российской армии "Лидер" ознаменует возвращение стране статуса крупной военно-морской державы, пишет Military Watch.
Строительство эскадренного миноносца типа "Лидер" по эскизному проекту Северного проектно-конструкторского бюро планируется начать после 2020 года. Предполагается, что корабль будет 200 метров в длину и 20 — в ширину, водоизмещение составит около 17,5 тысячи тонн. "Лидер" сможет развивать скорость до 30 узлов и выполнять автономные плавания длительностью до 90 суток. На вооружении эсминца будет порядка 60 противокорабельных крылатых ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет.