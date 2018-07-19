Минобороны впервые опубликовало видео с новейшим оружием

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министерство обороны впервые обнародовало видеоролики с новейшими российскими системами вооружений, о которых в мартовском послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин.

Военное ведомство также ознакомило журналистов с ходом их разработки, испытаний и сроками поставки в войска.

"Кинжал" встает на боевое дежурство

В воздушно-космические силы с 1 декабря 2017 года заступила на опытно-боевое дежурство авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами.

За это время военные провели более 350 полетов, 70 из них — с дозаправкой самолетов в воздухе, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов. Вооруженные силы отрабатывают совместное применение МиГ-31 с "Кинжалами", дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей прикрытия.

С апреля 2018 года плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря ведут МиГ-31 с комплексами "Кинжал".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Министерство обороны РФ Пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с самолета МиГ-31

Как сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта, эта гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Внедрение комплекса "Кинжал" потребует пересмотра действующих концепций построения ПВО и ПРО, уверен президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

"Ракета "Кинжал", которая имеет скорость 10 махов, делает существующие системы ПВО корабельных соединений неэффективными против нее в принципе. Для того чтобы создать эффективную систему, которая способна была бы поражать ракету "Кинжал" путем огневого поражения, придется основательно пересматривать фундаментальные принципы построения средств систем ПВО", — сообщил эксперт в эфире телеканала "Россия-24".

"Авангард" запущен в серию

Российские оружейники завершили разработку и приступили к серийному производству ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком.

В военном ведомстве напомнили, что полет крылатого боевого блока проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. Это принципиально отличается от полета боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Максимальная скорость "Авангарда" превышает скорость звука более чем в 20 раз.

Новый комплекс способен маневрировать и обходить зоны действия ПВО.

В настоящее время готовится инфраструктура для эксплуатации "Авангарда" и проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное принятие комплекса на вооружение, сообщил заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.

Также Минобороны впервые обнародовало видео запуска "Авангарда".

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Эта видеозапись убедительно доказывает, что средства, вложенные государством в оборону, потрачены не напрасно, и те разработки, что показывались в виде анимации, были продемонстрированы как в сборочных цехах, так и во время запуска, заявил РИА Новости член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко.

"Это очень сильный аргумент в пользу того, что перспективное российское оружие дает новый геополитический статус нашей державе", — сказал Коротченко.

"Посейдон" завершает испытания

Завершаются испытания подводного беспилотника "Посейдон", способного поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности.

Неуязвимость "Посейдона" достигается за счет большой глубины погружения, высокой скорости и непрогнозируемого маршрута, сообщил журналистам ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба ВС Игорь Касатонов.

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"Сармат" продолжает испытания

Председатель военно-научного комитета РВСН полковник Артем Вяткин сообщил, что бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" завершены, началась подготовка к летным испытаниям.

Создатели комплекса убедились в правильности конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, испытания подтвердили их надежность, позволили отработать технологию подготовки к пуску.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Министерство обороны РФ Испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"

"Все проведенные мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса "Сармат" с ракетой массой более 200 тонн и постановка его на боевое дежурство будут осуществлены в установленные сроки", — добавил Вяткин.

Как рассказал в эфире телеканала "Россия-24" член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский, новая двигательная установка позволяет ей обходить сконцентрированные в северном полушарии системы ПРО через Южный полюс.

Эксперт отметил, что "Сармат" можно оснастить гиперзвуковым маневрирующим блоком "Авангард", что делает любые, даже теоретические, способы противодействия бессмысленными.

"Буревестник" на подходе

В рамках усовершенствования конструкции крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" идет подготовка к ее летным испытаниям.

Одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска, совершенствуются технологические процессы изготовления, сборки и испытаний ракеты, рассказал главный научный сотрудник 12 Центрального НИИ Минобороны Сергей Перцев.

"Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", — рассказали в военном ведомстве. Там подчеркнули, что создание крылатой ракеты осуществляется в плановом порядке.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Министерство обороны РФ Пуск и полет новейшей ракеты с ядерной установкой "Буревестник"

Как отметил военный эксперт Игорь Коротченко, опубликование видеозаписей испытаний является настоящей сенсацией.

"Сенсация сегодняшнего дня состоит в том, что те системы оружия, которые ранее показывались в виде анимации, были продемонстрированы как в сборочных цехах и во время запуска. Речь идет об океанской многоцелевой системе "Посейдон" и новейшей крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник". Их внешний вид рассекречен и был сегодня показан. Это реальные системы оружия, которые проходят цикл окончательной сборки и испытаний", — сказал Коротченко.

"Пересвет" поступает в войска

Уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации боевые лазерные комплексы "Пересвет".

"Организована активная работа по освоению нового вооружения. Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Личный состав подразделений, оснащаемых комплексом "Пересвет", прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского.

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Новейшее оружие России

Владимир Путин впервые сообщил о разработке в России новейших систем вооружений в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта.

Во время прямой линии в июне он рассказал, что их испытания некоторых из них уже завершены, остается выполнить плановую работу.

"У нас есть разработки, о которых я упоминал — это два изделия с ядерным двигателем, с ядерной двигательной установкой — это ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. И в том, и в другом случае мы завершили главный этап разработки, а именно — все, что связано с испытанием этой ядерной двигательной установки. Нужно еще некоторые вещи сделать в плановом режиме", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что работа идет "в рамках запланированных процедур". Путин заявил, что не сомневается в том, что в запланированные сроки ракета и подводный аппарат будут поставлены в российские Вооруженные силы.