Минобороны впервые опубликовало видео с новейшим оружием

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министерство обороны впервые обнародовало видеоролики с новейшими российскими системами вооружений, о которых в мартовском послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин.
Военное ведомство также ознакомило журналистов с ходом их разработки, испытаний и сроками поставки в войска.
"Кинжал" встает на боевое дежурство
В воздушно-космические силы с 1 декабря 2017 года заступила на опытно-боевое дежурство авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами.
С апреля 2018 года плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря ведут МиГ-31 с комплексами "Кинжал".
Как сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта, эта гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Внедрение комплекса "Кинжал" потребует пересмотра действующих концепций построения ПВО и ПРО, уверен президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
"Ракета "Кинжал", которая имеет скорость 10 махов, делает существующие системы ПВО корабельных соединений неэффективными против нее в принципе. Для того чтобы создать эффективную систему, которая способна была бы поражать ракету "Кинжал" путем огневого поражения, придется основательно пересматривать фундаментальные принципы построения средств систем ПВО", — сообщил эксперт в эфире телеканала "Россия-24".
"Авангард" запущен в серию
Российские оружейники завершили разработку и приступили к серийному производству ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком.
Новый комплекс способен маневрировать и обходить зоны действия ПВО.
В настоящее время готовится инфраструктура для эксплуатации "Авангарда" и проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное принятие комплекса на вооружение, сообщил заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.
Также Минобороны впервые обнародовало видео запуска "Авангарда".
Эта видеозапись убедительно доказывает, что средства, вложенные государством в оборону, потрачены не напрасно, и те разработки, что показывались в виде анимации, были продемонстрированы как в сборочных цехах, так и во время запуска, заявил РИА Новости член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко.
"Это очень сильный аргумент в пользу того, что перспективное российское оружие дает новый геополитический статус нашей державе", — сказал Коротченко.
"Посейдон" завершает испытания
Неуязвимость "Посейдона" достигается за счет большой глубины погружения, высокой скорости и непрогнозируемого маршрута, сообщил журналистам ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба ВС Игорь Касатонов.
"Сармат" продолжает испытания
Создатели комплекса убедились в правильности конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, испытания подтвердили их надежность, позволили отработать технологию подготовки к пуску.
"Все проведенные мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса "Сармат" с ракетой массой более 200 тонн и постановка его на боевое дежурство будут осуществлены в установленные сроки", — добавил Вяткин.
Как рассказал в эфире телеканала "Россия-24" член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский, новая двигательная установка позволяет ей обходить сконцентрированные в северном полушарии системы ПРО через Южный полюс.
Эксперт отметил, что "Сармат" можно оснастить гиперзвуковым маневрирующим блоком "Авангард", что делает любые, даже теоретические, способы противодействия бессмысленными.
"Буревестник" на подходе
В рамках усовершенствования конструкции крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" идет подготовка к ее летным испытаниям.
"Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", — рассказали в военном ведомстве. Там подчеркнули, что создание крылатой ракеты осуществляется в плановом порядке.
Как отметил военный эксперт Игорь Коротченко, опубликование видеозаписей испытаний является настоящей сенсацией.
"Сенсация сегодняшнего дня состоит в том, что те системы оружия, которые ранее показывались в виде анимации, были продемонстрированы как в сборочных цехах и во время запуска. Речь идет об океанской многоцелевой системе "Посейдон" и новейшей крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник". Их внешний вид рассекречен и был сегодня показан. Это реальные системы оружия, которые проходят цикл окончательной сборки и испытаний", — сказал Коротченко.
"Пересвет" поступает в войска
Уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации боевые лазерные комплексы "Пересвет".
Личный состав подразделений, оснащаемых комплексом "Пересвет", прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского.
Новейшее оружие России
Владимир Путин впервые сообщил о разработке в России новейших систем вооружений в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта.
Во время прямой линии в июне он рассказал, что их испытания некоторых из них уже завершены, остается выполнить плановую работу.
"У нас есть разработки, о которых я упоминал — это два изделия с ядерным двигателем, с ядерной двигательной установкой — это ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. И в том, и в другом случае мы завершили главный этап разработки, а именно — все, что связано с испытанием этой ядерной двигательной установки. Нужно еще некоторые вещи сделать в плановом режиме", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что работа идет "в рамках запланированных процедур". Путин заявил, что не сомневается в том, что в запланированные сроки ракета и подводный аппарат будут поставлены в российские Вооруженные силы.