Новое оружие России
Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

Минобороны рассказало о новейшем оружии России

© Минобороны РФ
(обновлено: 13:13 19.07.2018)
018721

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минобороны в четверг рассказало о новейшем вооружении России, среди которого гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", подводный беспилотник "Посейдон", крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник", межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковые боевые блоки "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет".

"Кинжал" на боевом дежурстве

Воздушно-космические силы России с 2017 года провели более 350 полетов авиационной эскадрильи, оснащенной комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"В Южном военном округе с 1 декабря 2017 года заступила на опытно-боевое дежурство авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами", — сказал он.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Опубликовано видео испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

По словам Дронова, летный и инженерно-технический состав эскадрильи успешно осваивает новую авиатехнику и вооружение, совершенствует навыки в подготовке и выполнении учебно-боевых задач, в том числе с проведением практических пусков.

"За это время выполнено более 350 полетов, при этом 70 из них осуществлены с дозаправкой самолета топливом в воздухе. Совместно с экипажами Дальней авиации в первой декаде июля проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей", — уточнил Дронов.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Министерство обороны РФ
Пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с самолета МиГ-31

Он отметил, что в ходе данного учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22м3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.

"В результате проведенных мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установленные сроки, летный состав получил необходимые навыки совместных практических действий", — добавил Дронов.

С апреля 2018 года в рамках мероприятий стратегического сдерживания самолетами МиГ-31 с комплексом "Кинжал" осуществляется плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря. Отмечается, что в ходе проводимых мероприятий личный состав получает навыки, необходимые для подготовки и успешного выполнения поставленных задач, в том числе с оперативных аэродромов.

Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, сколько МиГ-31 с "Кинжалами" смогут "закрыть" границы

Подчеркивается, что практические действия разнотипных авиационных ударных комплексов позволили подтвердить высокую эффективность их совместного применения при нанесении ракетных ударов по объектам противника. В результате проведенных мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установленные сроки. Летный состав получил навыки совместных практических действий по уничтожению наземных и морских целей.

"Одновременно с несением опытно-боевого дежурства продолжается выполнение испытательных полетов, направленных на расширение боевых возможностей комплекса "Кинжал", — добавляется в сообщении.

"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Серийное производство "Авангарда"

Разработка комплекса гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", созданного в рамках укрепления военной безопасности России, завершена, предприятия отечественного ОПК приступили к серийному производству, сообщает Минобороны России.

Испытание российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. архивное фото
© Минобороны РФ
Минобороны опубликовало "живое" видео запуска ракеты "Авангард"

"Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что полет крылатого боевого блока проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Максимальная скорость, которую развивает "Авангард", превышает скорость звука более чем в 20 раз.

Непредсказуемость траектории полета нового комплекса достигается за счет его способности маневрировать и обходить зоны действия ПРО, отмечается в сообщении.

"В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН выполняются мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации ракетного комплекса "Авангард" и проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное принятие комплекса на вооружение", — заявил заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.

"Посейдон" завершает испытания

В России завершается экспериментальная отработка уникального подводного беспилотника "Посейдон", способного поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности, сообщает в четверг Минобороны.

Торпеда. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В России пересматривают идею создания сверхмощной ядерной торпеды

"В декабре 2017 года успешно завершен цикл испытаний ядерной энергоустановки для оснащения беспилотного подводного аппарата системы "Посейдон". Данное событие подтвердило реализуемость проекта по созданию беспилотного подводного аппарата с заданными характеристиками", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день, отмечает Минобороны, "завершается комплексная экспериментальная отработка беспилотного подводного аппарата". В ходе испытаний проверена надежность работы всех систем и конструкций аппарата.

На полигонах Минобороны проходят испытания, на которых оцениваются динамические характеристики аппарата при пусках в реальных условиях, а также проверяются параметры движения аппарата в автономном режиме. Все мероприятия по созданию "Посейдона" идут в соответствии с графиком, подчеркивает Минобороны.

Три фактора неуязвимости "Посейдона"

Неуязвимость новейших подводных беспилотников "Посейдон" достигается за счет большой глубины погружения, высокой скорости и непрогнозируемого маршрута, сообщил журналистам ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба ВС РФ Игорь Касатонов.

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Генштаб рассказал о факторах, делающих беспилотники "Посейдон" неуязвимыми

Создание беспилотных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы, впоследствии названной "Посейдон", анонсировал в послании Федеральному собранию в марте президент Владимир Путин.

"Технические параметры подводного аппарата системы "Посейдон" подтверждают его неуязвимость. Это достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели", — прокомментировал Касатонов.

Он напомнил, что испытания ядерной энергоустановки для оснащения таких автономных необитаемых аппаратов завершены, что "подтверждает реализуемость проекта с заданными Минобороны характеристиками".

"Уникальные возможности "Посейдона" позволят Военно-морскому флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры", — отметил аналитик.

Испытания "Сармата"

Бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" завершены, началась подготовка к летным испытаниям, сообщил председатель военно-научного комитета РВСН полковник Артем Вяткин.

Испытания межконтинентальной ракеты Сармат
© Минобороны РФ
Минобороны опубликовало видео испытаний ракеты "Сармат"

По его словам, одной из основных задач развития наземных стратегических ядерных сил, определенных планом строительства и развития РВСН, является создание и развертывание ракетного комплекса стационарного шахтного базирования "Сармат" с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой.

"Предприятиями ракетно-космической отрасли выполнен очередной этап создания ракетного комплекса "Сармат". С положительными результатами завершена программа бросковых испытаний, выполнено более 50 задач, которые позволили подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки и подтвердить их надежность, а также отработать технологию подготовки ракеты к пуску, режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска", — сказал Вяткин.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Министерство обороны РФ
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"

Завершение программы бросковых испытаний "позволяет в установленные сроки перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса "Сармат", добавил он.

Вяткин отметил, что для обеспечения этой работы кооперацией предприятий промышленности проведена модернизация и переоснащение производственных мощностей, обучение персонала и создание необходимых запасов изделий и материалов, идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет.

"Все проведенные мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса "Сармат" с ракетой массой более 200 тонн и постановка его на боевое дежурство будут осуществлены в установленные сроки", — добавил Вяткин.

"Буревестник" готовится к испытаниям

Россия ведет усовершенствование конструкции крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", ведется подготовка ее летных испытаний, сообщил журналистам главный научный сотрудник 12 Центрального НИИ Минобороны РФ Сергей Перцев.

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Минобороны рассказали о ракете с ядерным двигателем "Буревестник"

"На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции", — рассказал он.

Перцев уточнил, что одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска, совершенствуются технологические процессы изготовления, сборки и испытаний ракеты.

"Проводимый комплекс работ позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", — сообщил он.

"Буревестник" является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО, подчеркнули в Минобороны России.

"Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", — рассказали в военном ведомстве.

"В настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке", — добавили там.

"Пересвет" на вооружении РФ

Боевые лазерные комплексы "Пересвет" уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации, сообщили в Минобороны РФ. Россия продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности, создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности страны, предотвращение любой агрессии в отношении нее и ее союзников, отметили в военном ведомстве.

Боевой лазерный комплекс Пересвет в боевом положении. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Минобороны России /
Операторы комплексов "Пересвет" прошли подготовку в академии Можайского

"В настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в местах их дислокации, организована активная работа по освоению нового вооружения. Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен", — говорится в сообщении.

Как отмечается, личный состав подразделений, оснащаемых комплексом "Пересвет", прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке.

"Практические действия отрабатываются личным составом непосредственно в местах дислокации на боевой технике с выполнением мероприятий развертывания и подготовки комплексов к боевому применению", — заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена