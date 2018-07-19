МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео учебных пусков новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31.

На двухминутном видеоролике, опубликованном в четверг на сайте телеканала НТВ, показано, как истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный "Кинжалом", взлетает с военного аэродрома и затем производит пуск ракеты.

Данный самолёт сопровождал дальний бомбардировщик Ту-22М3, который также нёс "Кинжал".

"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.