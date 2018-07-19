Лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в местах дислокации

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Боевые лазерные комплексы "Пересвет" уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

РФ продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности, создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и её союзников, отметили в Минобороны

"В настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в местах их дислокации, организована активная работа по освоению нового вооружения. Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен", — говорится в сообщении.

Как отмечается, личный состав подразделений, оснащаемых комплексом "Пересвет", прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке.

"Практические действия отрабатываются личным составом непосредственно в местах дислокации на боевой технике с выполнением мероприятий развертывания и подготовки комплексов к боевому применению", — заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.