В России завершаются испытания подводного беспилотника "Посейдон"

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В России завершается экспериментальная отработка уникального подводного беспилотника "Посейдон", способного поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности, сообщает в четверг Минобороны.

"В декабре 2017 года успешно завершен цикл испытаний ядерной энергоустановки для оснащения беспилотного подводного аппарата системы "Посейдон". Данное событие подтвердило реализуемость проекта по созданию беспилотного подводного аппарата с заданными характеристиками", — сказано в релизе.

На сегодняшний день, отмечает Минобороны, "завершается комплексная экспериментальная отработка беспилотного подводного аппарата". В ходе испытаний проверена надежность работы всех систем и конструкций аппарата.

На полигонах Минобороны проходят испытания, на которых оцениваются динамические характеристики аппарата при пусках в реальных условиях, а также проверяются параметры движения аппарата в автономном режиме.

Все мероприятия по созданию "Посейдона" идут в соответствии с графиком, подчеркивает Минобороны.