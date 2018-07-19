Завершились бросковые испытания ракеты "Сармат"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В России успешно завершились бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом сообщил председатель военно-научного комитета РВСН полковник Артем Вяткин.

В ходе испытаний военные выполнили более 50 задач.

"(Эти задачи. — Прим. ред.) позволили подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки и подтвердить их надежность, а также отработать технологию подготовки ракеты к пуску, режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска", — заявил Вяткин.

Скоро начнутся летные испытания, рассказал он и добавил, что также идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет.

По словам Вяткина, создание комплекса "Сармат" с ракетой массой более 200 тонн и постановка его на боевое дежурство пройдут в установленные сроки.

Комплекс разработали в Центре имени Макеева. Как ожидается, его серийные поставки могут начаться в 2019 году. Ранее сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придут на смену самым мощным в мире стратегическим ракетам шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО — SS-18 "Сатана") в дивизиях РВСН.