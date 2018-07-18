Гусеницы для "Арматы" и других танков теперь производят круглосуточно

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Завод "Омсктрансмаш" перешел на круглосуточный режим производства гусениц для российской бронетехники, в том числе для танка "Армата", сообщает "Уралвагонзавод" на своей страничке в сети "Вконтакте".

"На омском филиале Уралвагонзавода теперь будут делать гусеницы для "Арматы", "Терминатора", Т-90МС, самоходной гаубицы "Коалиция-СВ", а также для зенитных-ракетных комплексов С-300В круглосуточно", — говорится в релизе.

Процедура обработки одной детали, из которых потом собираются гусеницы, сократилась с трех часов до десяти минут. Такого ускорения удалось достичь после ввода в строй четырех новых станков. Три из них обрабатывают пальцы гусеницы, а четвертый — фрезерный — работает с башмаками и гребнями.

При этом комплексом из четырех станков управляет всего один оператор. В круг обязанностей такого рабочего современного производства входит загрузка заготовок и ввод программы обработки.

В пресс-службе "Уралвагонзавода" пояснили РИА Новости, что круглосуточное производство гусениц по технологии, значительно ускоряющей весь цикл создания изделия, понадобилось для обеспечения гособоронзаказа.