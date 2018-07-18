Эксперт рассказал, сколько МиГ-31 с "Кинжалами" смогут "закрыть" границы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. России нужно модернизировать около ста истребителей-перехватчиков МиГ-31 до версии МиГ-31К (носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал"), чтобы обеспечить прикрытие всех своих четырёх акваторий от военно-морских группировок потенциального противника, заявил РИА Новости в среду военный эксперт Алексей Леонков.

"В совокупности речь может идти до 100 МиГ с "Кинжалами", что, в принципе, хватает для того, чтобы создать так называемую зону ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access and area denial, A2/AD) по всем нашим акваториям", — сказал он.

Эксперт пояснил, что 10 МиГ-31К могли бы усилить Балтийский флот (такое же количество истребителей с "Кинжалами" сегодня несёт опытно-боевое дежурство на черноморском направлении). При этом для прикрытия каждой из двух океанской акваторий (находящихся в ведении Северного и Тихоокеанского флотов соответственно) потребуется в 3-4 раза больше таких самолётов.

Леонков напомнил, что сегодня "Кинжалами" также планируется оснащать бомбардировщики Ту-22МЗ, которые смогут нести порядка четырех таких ракет, однако эта машина будет выполнять другие задачи: в отличие от МиГ-31 этот самолёт относится к машинам оперативного, а не быстрого реагирования и поэтому базируется вдали от морских границ.

"Скорее всего, все Ту-22МЗ, стоящие сегодня на вооружении ВКС РФ, а это более 60 машин, получат возможность нести "Кинжалы", таким образом, мы решим вопрос универсальности данного самолёта", — добавил он.

"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Весной десять МиГ-31, оснащенных "Кинжалами", заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Всего, по данным из открытых источников, на вооружении и хранении ВС РФ находится более 250 самолётов МиГ-31 в различных модификациях.