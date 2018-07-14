Новое оружие России
Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото

Липецкие авиаторы скоро получат истребители пятого поколения Су-57

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
(обновлено: 16:03 14.07.2018)
02550

ЛИПЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Специалисты Липецкого авиацентра в ближайшее время одними из первых в армии получат истребители пятого поколения Су-57, сообщил журналистам начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Су-57 стоит в 2,5 раза дешевле F-35, рассказали в Госдуме
"Сегодня Липецкий авиацентр оснащен лучшими самолетами, которые поступают на вооружение Военно-воздушных сил. Это Су-35, Су-30СМ. В ближайшее время мы получим новый самолет — Су-57, который предназначен для завоевания господства в воздухе", — сообщил Сушков.

По его словам, липецкие летчики первыми освоят этот тип летательных аппаратов после летчиков-испытателей 929 Государственного летно-испытательного центра Минобороны имени В.П. Чкалова в Ахтубинске.

"Ахтубинск — исследовательский испытательный центр, который обязательно проверит этот самолет, его боевую живучесть и потом будет рекомендовать в части Военно-воздушных сил. Мы получим его после них", — сказал он.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov /
Военный эксперт: Су-57 будет одной из самых сильных машин в мире
По словам Сушкова, Липецкий авиацентр является передовым соединением Воздушно-космических сил и выполняет "самые важные, самые ответственные задачи верховного главнокомандующего". Наращивание боевого потенциала авиации, усовершенствование летных методик являются одними из важнейших задач, выполняемых специалистами центра.

В свою очередь, командующий Военно-воздушными силами — заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в беседе с журналистами отметил мастерство липецких авиаторов. "Липецкие летчики — лучшие летчики России, которые выполняют любые задачи, которые ставит им руководство страны и министерства обороны, в том числе, и в Сирийской Арабской Республике", — сказал он.

Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Минобороны получит первую партию самолетов Су-57 в 2019 году‍
Сушков также отметил, что высший пилотаж российских летчиков дарит столько же эмоций зрителям, сколько и самые яркие матчи чемпионата мира по футболу. "В Липецке сегодня праздник, и в нем столько эмоций, которые, кроме авиации, может дать, наверное, только футбол — если бы участвовала в финале чемпионата мира наша сборная", — сказал он на праздновании столетия присутствия военной авиации в регионе.

По его словам, у летчиков не только есть время следить за футболом, но и играть в него. "Спорт и авиация неразделимы", — подчеркнул он.

Масштабный авиационный праздник, приуроченный к 100-летниему юбилею присутствия военной авиации в Липецке, прошел 14 июля на набережной города. В липецком небе в субботу выступили авиагруппы "Стрижи", "Соколы России", "Беркуты" и "Русские витязи".

Cу-57
© РИА Новости, Инфографика
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена