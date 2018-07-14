Липецкие авиаторы скоро получат истребители пятого поколения Су-57

ЛИПЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Специалисты Липецкого авиацентра в ближайшее время одними из первых в армии получат истребители пятого поколения Су-57, сообщил журналистам начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

"Сегодня Липецкий авиацентр оснащен лучшими самолетами, которые поступают на вооружение Военно-воздушных сил. Это Су-35, Су-30СМ. В ближайшее время мы получим новый самолет — Су-57, который предназначен для завоевания господства в воздухе", — сообщил Сушков.

По его словам, липецкие летчики первыми освоят этот тип летательных аппаратов после летчиков-испытателей 929 Государственного летно-испытательного центра Минобороны имени В.П. Чкалова в Ахтубинске.

"Ахтубинск — исследовательский испытательный центр, который обязательно проверит этот самолет, его боевую живучесть и потом будет рекомендовать в части Военно-воздушных сил. Мы получим его после них", — сказал он.

По словам Сушкова, Липецкий авиацентр является передовым соединением Воздушно-космических сил и выполняет "самые важные, самые ответственные задачи верховного главнокомандующего". Наращивание боевого потенциала авиации, усовершенствование летных методик являются одними из важнейших задач, выполняемых специалистами центра.

В свою очередь, командующий Военно-воздушными силами — заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в беседе с журналистами отметил мастерство липецких авиаторов. "Липецкие летчики — лучшие летчики России, которые выполняют любые задачи, которые ставит им руководство страны и министерства обороны, в том числе, и в Сирийской Арабской Республике", — сказал он.

Сушков также отметил, что высший пилотаж российских летчиков дарит столько же эмоций зрителям, сколько и самые яркие матчи чемпионата мира по футболу. "В Липецке сегодня праздник, и в нем столько эмоций, которые, кроме авиации, может дать, наверное, только футбол — если бы участвовала в финале чемпионата мира наша сборная", — сказал он на праздновании столетия присутствия военной авиации в регионе.

По его словам, у летчиков не только есть время следить за футболом, но и играть в него. "Спорт и авиация неразделимы", — подчеркнул он.

Масштабный авиационный праздник, приуроченный к 100-летниему юбилею присутствия военной авиации в Липецке, прошел 14 июля на набережной города. В липецком небе в субботу выступили авиагруппы "Стрижи", "Соколы России", "Беркуты" и "Русские витязи".