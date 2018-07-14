Новое оружие России
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал. Архивное фото

СМИ узнали о новых испытаниях гиперзвукового комплекса "Кинжал"

© РИА Новости / Илья Питалев
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(обновлено: 14:25 14.07.2018)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки. По их оценкам, комплекс поступит на вооружение к 2020 году.

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото
© Минобороны РФ
Вице-премьер Юрий Борисов рассказал о мощнейшем оружии России
Как утверждают собеседники телеканала, в последнее время прошли три успешных испытания "Кинжала". Третье из них состоялось в июле. Тогда ракета поразила цель на расстоянии чуть более 800 километров.

Всего новейшие ракеты уже прошли 12 испытаний на истребителях МиГ-31, а теперь ведется работа по их адаптации под бомбардировщики, добавили источники. 

"Кинжал" на боевом дежурстве

В начале мая тогдашний заместитель министра обороны, а ныне вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что на опытно-боевом дежурстве уже стоят десять МиГ-31, вооруженных ракетами "Кинжал".

МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал
© Министерство обороны РФ
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Эксперт: "Кинжал" поражает корабли противника со 100-процентным результатом
По словам Борисова, этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать ракету до нужных скоростей на нужных высотах.

"Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом", — сказал он.

На Параде Победы 9 мая истребители МиГ-31 с "Кинжалами" пролетели над Красной площадью.

Кроме того, как рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, ракетами "Кинжал" вооружат дальний бомбардировщик Ту-22М3, причем он сможет нести до четырех таких ракет.

По мнению члена экспертного совета коллегии ВПК Виктора Мураховского, для адаптации под такое количество "Кинжалов" Ту-22М3 необходима модернизация.

МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал
© Министерство обороны РФ
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"Наводит ужас": Daily Star оценила видео пуска "Кинжала"
"Потребуется серьезная модернизация в части радиоэлектронного оборудования и укрепления внешней подвески, на которой могли бы размещаться эти ракеты. Видимо, эти моменты и будут отрабатываться в ходе испытаний", — сказал он.

По словам Мураховского, Ту-22М3 с "Кинжалами" сможет эффективно бороться с авианосными группировками. Эксперт отметил, что четыре "Кинжала" позволят бомбардировщику значительно повысить вероятность поражения важных целей, защищенных современными системами ПВО-ПРО.

Что представляет собой "Кинжал"

Президент Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету наряду с другими новейшими системами российского оружия во время послания Федеральному собранию в начале марта.

Демонстрация испытания авиационного ракетного комплекса Кинжал во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Защиты от российского комплекса "Кинжал" нет, заявил источник
Ракета способна развивать скорость в десять Махов (десять скоростей звука) и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Ракеты "Кинжал" могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. По словам главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина, наличие такого комплекса существенно расширяет возможности российских Воздушно-космических сил по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников.

"Убийца авианосцев"

Американские военные эксперты признают, что комплекс "Кинжал" уникален, и считают, что он способен сделать беззащитным американский флот.

Графическое изображение разрабатываемой в США гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A Waverider
© US Air Force
Военный эксперт: по гиперзвуковому оружию мы опередили США на много лет
"Ни у кого в мире нет баллистической ракеты воздушного пуска, поэтому Москва справедливо заявляет о том, что у "Кинжала" нет аналогов за пределами России", — написал обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.

Он обратил внимание на то, что ракета "Кинжала" сделана на базе ракет "Искандер", способных "маневрировать в полете и лететь по непредсказуемой траектории". Эти свойства "Искандеров" предельно затрудняют противнику возможность перехвата.

Еще один эксперт, автор журнала The Diplomat Абрахам Эйт, назвал новейший российский комплекс "убийцей авианосцев". По его мнению, "Кинжал" будет главной угрозой для американских военных кораблей в Тихоокеанском регионе.

Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото
© Минобороны РФ
В США рассказали о "растущей угрозе" из-за российских крылатых ракет
Боевой радиус МиГ-31 позволяет российским ВКС держать на прицеле авианосцы на расстоянии 3,5 тысячи километров от морских границ, отмечает аналитик. Таким образом Россия сможет закрыть большую часть Южно-Китайского моря, где разворачивается борьба интересов Вашингтона и Пекина, и увеличить свое влияние в регионе, считает он.

При этом военное руководство США уже не раз высказывало опасения, что у американских вооруженных сил пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты. В частности, на это обратил внимание глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен. Кроме того, в СМИ появились сообщения о проблемах американских систем ПРО: так, по сведениям газеты The New York Times, в 2017 году в Саудовской Аравии ЗРК "Пэтриот" не смог перехватить даже тактическую баллистическую ракету Р-11 (Scud), разработанную еще в середине ХХ века.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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