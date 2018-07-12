Перспективный бомбардировщик ПАК ДА построят с применением стелс-технологий

КАЗАНЬ, 12 июл — РИА Новости. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАК ДА построят с применением стелс-технологий, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

"При создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации будут применяться технологии малой заметности", — рассказал Криворучко журналистам по итогам посещения Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова.

В четверг он провел там совещание по вопросу исполнения государственного оборонного заказа. Он также оценил производственные мощности завода, где планируется в будущем развернуть производство перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.

"Мы проверили ход работ на приоритетном направлении авиазавода, строительстве самолетов Ту-160М — в целом комплекс работ идет в графике, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения", — сообщил замминистра обороны.

В настоящее время авиазавод выполняет ремонт самолетов Дальней авиации Ту-22М3 и Ту-160, которые включают работы по обновлению бортового радиоэлектронного оборудования, комплекса управления вооружением, систем жизнеобеспечения экипажей, продление сроков службы. Одной из ключевых задач, поставленных перед предприятием, является вопрос воспроизводства самолета Ту-160 в новом облике. Серийное производство модернизированных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М2 запланировано на 2020-2021 годы. Минобороны РФ планирует закупить около 50 таких машин.