В России разрабатывают контактные линзы — "бинокли"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Специалисты холдинга "Швабе" разрабатывают уникальные контактные линзы с функцией бинокля, управлять которыми в перспективе будет возможно "силой мысли", заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Сергей Попов.

"Сейчас мы думаем над тем, можно ли сделать из обычных контактных линз, широко используемых сегодня вместо очков, бинокль – можно ли менять на них фокусное расстояние. Пока рассматривается возможность корректировки изображения при помощи специального пульта и, может быть, в дальнейшем возможны будут и другие варианты, в том числе и нейроуправление", — сказал он.

По его словам, "Швабе" направила этот проект в Фонд перспективных исследований. При заинтересованности линзами-"биноклями" ФПИ выделит средства на их дальнейшую разработку.

Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") специализируется на производстве оптико-электронной, лазерной и медицинской техники. В состав "Швабе" входят более 60 организаций, в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения.

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