МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские истребители пятого поколения Су-57 получили боевой опыт в антитеррористической операции в Сирии, сообщил РИА Новости член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.
В феврале министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что два Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей с преодолением систем ПВО, мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
Первый полет самолета состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.
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