МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские истребители пятого поколения Су-57 получили боевой опыт в антитеррористической операции в Сирии, сообщил РИА Новости член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.

CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov / Первый контракт на поставку истребителей Су-57 заключат в ближайшее время "Пребывание четырех наших самолетов Су-57 в Сирии наверняка позволило получить дополнительную информацию о способностях этой машины обнаруживать (с помощью бортового радиоэлектронного оборудования – Прим.ред.) F-22 и F-35 американские, которые пребывают на том же театре военных действий", — сказал он.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что два Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей с преодолением систем ПВО, мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

На сегодняшний день в России построены десять таких машин. Девять проходят испытания с силовой установкой АЛ-41Ф-1 ("двигателем первого этапа"), а одна — с серийным двигателем ("изделие 30").

Первый полет самолета состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.

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