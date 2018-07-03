Эксперт оценил возможности новой ракеты для С-400

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Завершение госиспытаний и принятие на вооружение дальней зенитной управляемой ракеты 40Н6Е для систем ПВО С-400 гарантирует поражение воздушных целей на дистанции свыше 400 километров, заявил РИА Новости во вторник военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее российские СМИ заявили об успешном завершении госиспытаний дальнобойной ракеты 40Н6Е для С-400 на полигоне Капустин Яр.

"Принятие на вооружение ракеты 40Н6Е с активной головкой самонаведения, предназначенной для боевого применения в составе ЗРС С-400, позволит обеспечить гарантированное поражение на дистанции свыше 400 километров таких высокоприоритетных целей как самолеты-постановщик помех, воздушные командные пункты, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, стратегические воздушные разведчики, а также носители крылатых ракет воздушного базирования и других видов высокоточного оружия", — сказал Коротченко.

Он назвал 40Н6Е "шедевром современной конструкторско-технологической мысли" и добавил, что "зарубежных аналогов 40Н6Е просто не существует, в том числе и в США, в новейших версиях ЗРК Patriot — все они уступают этой российской разработке".

По словам эксперта, новая ракета не только значительно укрепит потенциал Воздушно-космических сил России, но и усилит экспортные возможности системы С-400, привлекательность которой в глазах потенциальных инозаказчиков "еще больше возрастет".