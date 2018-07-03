Эксперт оценил возможности новой ракеты для С-400

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Завершение госиспытаний и принятие на вооружение дальней зенитной управляемой ракеты 40Н6Е для систем ПВО С-400 гарантирует поражение воздушных целей на дистанции свыше 400 километров, заявил РИА Новости во вторник военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Принятие на вооружение ракеты 40Н6Е с активной головкой самонаведения, предназначенной для боевого применения в составе ЗРС С-400, позволит обеспечить гарантированное поражение на дистанции свыше 400 километров таких высокоприоритетных целей как самолеты-постановщик помех, воздушные командные пункты, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, стратегические воздушные разведчики, а также носители крылатых ракет воздушного базирования и других видов высокоточного оружия", — сказал Коротченко.
По словам эксперта, новая ракета не только значительно укрепит потенциал Воздушно-космических сил России, но и усилит экспортные возможности системы С-400, привлекательность которой в глазах потенциальных инозаказчиков "еще больше возрастет".