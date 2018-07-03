Новой ракетой для С-400 вооружат и С-500, допустил военный эксперт

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новую дальнобойную ракету 40Н6Е, предназначенную для российского комплекса ПВО С-400 "Триумф", в будущем могут поставить на вооружение перспективной системы С-500 "Прометей", полагает член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Ранее российские СМИ заявили об успешном завершении госиспытаний дальнобойной ракеты 40Н6Е для С-400 на полигоне Капустин Яр.

"Можно сказать, что это первая ракета, которая была создана в России "с нуля", а не является доработкой какого-либо семейства советских ракет. Предполагается, что она будет использоваться и в составе перспективной зенитной ракетной системы С-500", — сказал РИА Новости Мураховский.

Эксперт напомнил, что дальность действия 40Н6Е составляет порядка 400 километров, в то время как ракеты, стоявшие до сегодняшнего дня на вооружении С-400, могли поражать цель на расстоянии не более 250 километров.

Длинная рука

Говоря о назначении новой ракеты, Мураховский отметил, что, прежде всего 40Н6Е нужна для поражения разведывательных самолётов противника, которые находятся вне зоны досягаемости существующих систем ПВО.

"Ракета 40Н6Е – это "длинная рука", которая нужна для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения типа АВАКС, самолетами-разведчиками RC-135 в различных модификациях, а также разведывательными авиационными комплексами наподобие американского E-8 Joint STARS", — пояснил собеседник агентства.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.

Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.